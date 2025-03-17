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17:11, 17 марта 2025Наука и техника

На китайской ракете Ceres-1 запустили восемь спутников

«Синьхуа»: На китайской ракете Ceres-1 запустили восемь спутников
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Wang Jiangbo / Xinhua / Globallookpress.com

На ракете Ceres-1 компании Galactic Energy запустили восемь спутников. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Носитель стартовал в понедельник, 17 марта, в 11:07 по московскому времени с космодрома Цзюцюань на севере Китая. На солнечно-синхронную орбиту были выведены шесть метеорологических аппаратов для наблюдения за атмосферой Yunyao-1 и два спутника дистанционного зондирования Земли AIRSAT.

В августе 2024 года ТАСС сообщал, что с платформы в Желтом море недалеко от побережья восточной провинции Шаньдун (Китай) стартовала ракета Ceres-1 со спутниками Jitianxing-A-03, Suxing-1-01 и Tianfu Gaofen-2, а также аппаратами Yunyao-1 №15, 16 и 17.

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