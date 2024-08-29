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18:32, 29 августа 2024Наука и техника

Китай запустил с морской платформы ракету со спутниками

Китай запустил ракету с шестью спутниками с платформы в Желтом море

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Сегодня утром, 29 августа, в 08:22 по московскому времени, с платформы в Желтом море недалеко от побережья восточной провинции Шаньдун (Китай) стартовала ракета Ceres-1 со спутниками. Об этом сообщает ТАСС.

Носитель вывел на околоземную орбиту шесть космических аппаратов: Jitianxing-A-03, Suxing-1-01 и Tianfu Gaofen-2, а также Yunyao-1 № 15, 16 и 17. Произведенный старт стал 15-м для ракет Ceres-1 китайской компании Galactic Energy.

В июле 2023-го китайская компания LandSpace первой в мире запустила ракету космического назначения, двигатель которой работает на кислороде и метане.

В апреле того же года частная компания Space Pioneer (также известна как Beijing Tianbing Technology) первой в Китае запустила носитель, работающий на жидкостном ракетном двигателе.

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      Иван Потапов
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