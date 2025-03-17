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21:40, 17 марта 2025Спорт

Назван способ похудеть к лету для мужчин старше 45 лет

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Kulkova Daria / Shutterstock / Fotodom

Группа ученых из Кореи и Китая назвала способ похудеть к лету для мужчин старше 45 лет. Их исследование приводит Men Today.

Результаты исследования показали, что десять недель занятий водными видами спорта или аквааэробикой уменьшают объем талии и цифры на весах. Отмечается, что такие тренировки особенно эффективны для людей старше 45 лет, имеющих избыточный вес или ожирение.

По мнению исследователей, это объясняется тем, что активность в воде помогает снизить травмы суставов, которые часто сопровождают обычные тренировки людей с избыточным весом или ожирением. Частота занятий должна составлять два-три раза в неделю по шестьдесят минут.

Ранее эксперт по осанке и естественному омоложению Ольга Махова назвала опасные для полных людей упражнения. Эксперт заявила, что полным людям противопоказано бегать и прыгать на скакалке.

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