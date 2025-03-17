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06:05, 17 марта 2025Наука и техника

Названа дата отстыковки Crew Dragon от МКС

Отстыковку с МКС астронавтов НАСА и космонавта Горбунова назначили на 18 марта
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Joe Skipper / Reuters

Отстыковка космического корабля Crew Dragon с американскими астронавтами и российским космонавтом Александром Горбуновым от Международной космической станции (МКС) назначеена на 18 марта. Об этом сообщается на сайте НАСА.

Длительную научную экспедицию на борту орбитальной лаборатории завершают астронавты НАСА Ник Хейг, Суни Уильямс и Бутч Уилмор, а также космонавт «Роскосмоса» Александр Горбунов — они вернут на Землю срочные результаты исследований.

15 марта корабль SpaceX Crew Dragon с российским космонавтом Кириллом Песковым стартовал к Международной космической станции (МКС).

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