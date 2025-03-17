Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
21:54, 17 марта 2025Интернет и СМИ

Названа причина отказа Венгрии от попыток заблокировать продление антироссийских санкций

Politico: США убедили Венгрию отказаться от блокировки санкций ЕС против РФ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

США убедили Венгрию отказаться от попыток заблокировать решение о продлении санкций Европейского союза (ЕС) против России. Такую причину называет газета Politico.

По ее данным, в январе госсектерать США Марко Рубио попросил венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто не возражать и не накладывать вето на решение европейских стран.

«Рубио позвонил... Сийярто, призвав его не срывать санкционную политику блока... Эти сигналы позволили убедить Будапешт отступить, что позволило сохранить в силе заморозку российских активов и торговые эмбарго», — говорится в материале.

Издание отмечает, что этот инцидент усилил надежду среди «ястребов» ЕС в отношении России о том, что американская администрация, вероятно, поддержит их позицию.

Ранее стало известно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует сорвать продление персональных санкций ЕС против России. До этого появилась информация о том, что США начали работу над смягчением антироссийских санкций.

    Обсудить
    Последние новости

    Белый дом раскрыл подробности переговоров с Украиной по условиям мира

    По пункту дислокации ВСУ в Сумской области нанесли удар

    В МИД раскрыли национальность «совершивших зверства» наемников в Курской области

    Названа стоимость самой дешевой квартиры в центре Петербурга

    Разработаны методы для лечения отравившихся в ходе операции «Поток»

    Стало известно о зверствах ВСУ в Курской области

    Украинец бросил гранату в сотрудника военкомата

    Метро Петербурга заплатит сотни тысяч рублей инвалиду за скользкие ступени

    Бывший хоккеист «Барыса» погиб в возрасте 45 лет

    Зеленский рассказал о применении «Длинного Нептуна»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше