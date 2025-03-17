Названа причина отказа Венгрии от попыток заблокировать продление антироссийских санкций

Politico: США убедили Венгрию отказаться от блокировки санкций ЕС против РФ

США убедили Венгрию отказаться от попыток заблокировать решение о продлении санкций Европейского союза (ЕС) против России. Такую причину называет газета Politico.

По ее данным, в январе госсектерать США Марко Рубио попросил венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто не возражать и не накладывать вето на решение европейских стран.

«Рубио позвонил... Сийярто, призвав его не срывать санкционную политику блока... Эти сигналы позволили убедить Будапешт отступить, что позволило сохранить в силе заморозку российских активов и торговые эмбарго», — говорится в материале.

Издание отмечает, что этот инцидент усилил надежду среди «ястребов» ЕС в отношении России о том, что американская администрация, вероятно, поддержит их позицию.

Ранее стало известно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует сорвать продление персональных санкций ЕС против России. До этого появилась информация о том, что США начали работу над смягчением антироссийских санкций.

