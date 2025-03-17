Путин обнялся с Рахмоном

Путин обнялся с президентом Таджикистана Рахмоном перед началом переговоров

Президент России Владимир Путин обнялся с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном перед началом двусторонних переговоров. Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Президенты России и Таджикистана начали открытую часть переговоров в Кремле с рукопожатия и объятия. Путин также поздравил Рахмона с победой его Народно-демократической партии на выборах в Маджлис (парламент) Таджикистана.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил по случаю прибытия в Россию Рахмона отношения Таджикистана и России. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Таджикистан является для России близким партнером и союзником.