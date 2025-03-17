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00:45, 17 марта 2025Спорт

Российская теннисистка описала победный матч против первой ракетки мира фразой про кролика

Андреева о финальном матче в Индиан-Уэллсе с Соболенко: Я носилась как кролик
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images / Reuters

Россиянка Мирра Андреева прокомментировала победу над белоруской Ариной Соболенко в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Индиан-Уэллсе (США). Она рассказала об этом во время церемонии награждения, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Я носилась как кролик, так как удары Арины были словно пули», — такой фразой описала Андреева решающий матч против первой ракетки мира. Россиянка поблагодарила соперницу, свою команду и мать. Также она поблагодарила себя за то, что билась до конца, верила в себя и не сдавалась.

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Встреча завершилась в трех сетах со счетом 2:6, 6:4, 6:3 в пользу Андреевой. Для 17-летней спортсменки эта победа стала второй подряд на турнирах категории WTA 1000.

Андреева занимает 11-е место в рейтинге WTA. Благодаря победе в Индиан-Уэллсе она поднимется на шестую строчку.

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