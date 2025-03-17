Россиян предупредили об уменьшении упаковок чая и масла

Доцент Балынин предупредил о риске шринкфляции шоколада, кофе, чая и масла в РФ

Шоколад, кофе, чай, масло и конфеты в 2025 году выглядят наиболее подверженными риску шринкфляции — так называется уменьшение объема упаковки при неизменной стоимости. Об этом в комментарии изданию «Аргументы и факты» предупредил доцент Финансового университета при правительстве Игорь Балынин.

По его словам, вес продуктов может сократиться на 10-20 процентов. Например, конфеты начнут продавать не по 250 граммов, а в упаковках по 200-220 граммов. При этом производитель может сохранить и предыдущий объем, но поднять на него цену.

Эксперт указал, что таким образом продавцы пытаются запутать покупателя, чтобы тот не заметил реальное повышение цены или посчитал его незначительным. Более того, если в одном из магазинов товар обычного объема стоит дороже, чем товар с уменьшенным объемом в другом, это может побудить совершить покупку. Чтобы не попадаться на такие уловки производителей и продавцов, Балынин посоветовал проверять на товаре не только дату изготовления, но и его массу.

Шринкфляция является одним из способов скрыть высокую инфляцию. На российском рынке этот прием используется уже много лет. Так, емкость стандартной банки или бутылки пива снизилась с 0,5 литра до 0,45 литра, а соки или молоко продаются в упаковках по 0,95-0,97 литра. Летом прошлого года депутат Госдумы Борис Чернышов отмечал, что 87 процентов ассортимента молочной продукции в московских супермаркетах представлено в упаковках объемом немного меньше литра.