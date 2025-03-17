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12:42, 17 марта 2025Бывший СССР

Сибига ответил на вопрос об отправке европейских миротворцев на Украину без одобрения США

Сибига об отправке европейского контингента: Киев нуждается в США
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Киев исключает отправку на Украину европейского миротворческого контингента без одобрения и помощи Вашингтона. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью «РБК-Украина».

«Я считаю, что поддержка американской стороны является чрезвычайно, критически важной. Мы нуждаемся в Америке, мы нуждаемся в американском привлечении и американском лидерстве», — ответил глава МИД Украины.

Сибига также высказал мнение о важности привлечения международных наблюдателей для осуществления контроля в случае введения режима прекращения огня на Украине. По его словам, они смогут объективно фиксировать возможные нарушения договоренностей и провокации.

Говоря о красных линиях Киева на предстоящих переговорах, министр иностранных дел Украины назвал признание утраты территорий и фиксацию отказа от вступления страны в НАТО и ЕС. Также дипломат исключил ограничение численности вооруженных сил республики.

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