Опубликовано видео первого полета Superjet с отечественными двигателями ПД-8

Отечественный самолет SJ-100, импортозамещенная версия Sukhoi Superjet 100, совершил первый полет с российским двигателем ПД-8 в Комсомольске-на-Амуре. Видео публикует «Ростех» в своем Telegram-канале.

Известно, что самолет находился в воздухе около 40 минут, достиг скорости 500 километров в час и высоты до 3000 метров. Полетное задание выполнено в полном объеме. «Ростех» резюмировал, что ПД-8 показали стабильную работу.

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов отметил, что проект реализуется в очень сжатые по меркам мирового авиастроения сроки. В апреле к сертификационным летным испытаниям присоединится еще один, полностью российский, борт с двигателями ПД-8. При этом до конца марта планируется передать еще два опытных двигателя ПД-8 для проведения летных испытаний.

После 2022 года «Суперджет» приходится фактически пересобирать заново. При этом двигатель — один из ключевых элементов программы импортозамещения, это «сердце» самолета. Впереди еще много работы и много полетов Сергей Чемезов глава «Ростеха»

На доработку российского Superjet 100 потратят десятки миллиардов рублей

Правительство выделит еще 27,6 миллиарда рублей на разработку комплектующих для отечественного самолета SJ-100, тендер опубликовал Минпромторг. В «Суперджете», как отмечал «Ростех», замещается порядка 40 импортных систем и агрегатов — двигатель, авионика, шасси, комплексная система управления и другие. Самолет к тому же получил отечественный фюзеляж.

На все работы отводится три года. В этом году победитель конкурса получит 9,5 миллиарда рублей, в 2026-м — 9 миллиардов, а в 2027-м — 9,1 миллиарда рублей. Средства выделят из федерального бюджета. Десятки миллиардов рублей потратят на улучшение эксплуатационных и взлетно-посадочных характеристик лайнера и его надежности, что позволит расширить географию полетов. Финансирование предусматривает проведение наземных и летных испытаний, в том числе с отечественным двигателем ПД-8.

Фото: Нина Падалко / Пресс-служба ОАК / РИА Новости

В России планировали создание еще одного самолета

Глава Минпромторга Антон Алиханов в ноябре прошло года говорил, что столь большая страна, как Россия, нуждается в собственном широкофюзеляжном самолете для полетов за рубеж, и такие планы сейчас обсуждаются. Называть конкретные сроки министр не стал, указав, что они лежат за пределами 2030 года, потому что для таких лайнеров нужны новые двигатели ПД-35 с более серьезной тягой. К тому же приоритетной задачей сейчас являются ближнемагистральный SJ 100 и среднемагистральный МС-21.

До широкофюзеляжной версии может быть в перспективе доведен и МС-21, но не исключено и создание полностью новых самолетов. Одной из главных проблем остается необходимость присутствия на международном рынке, в противном случае разработка не окупится.