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10:19, 17 марта 2025Мир

В Финляндии раскрыли последствия отправки западных войск на Украину

Профессор Малинен: Западные силы на Украине станут законной целью для России
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Если западные «миротворческие силы» будут находится на Украине, то они станут законной целью для Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в своем аккаунте социальной сети X.

«Ситуация с отправкой европейских "миротворческих" сил на Украину проста. Если они входят на территорию страны, находящуюся в состоянии войны (поскольку прекращение огня не равно мир), без мандата ООН, то они становятся законными целями в этой войне», — указал эксперт.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Европа может разместить военный контингент на Украине без согласия России. Он подчеркнул, что если Украина попросит союзников направить миротворцев на территорию страны, то мнение российской стороны учитываться не будет.

В ответ на слова французского лидера, посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что Макрон хочет придумать оправдание для участия в конфликте на Украине.

Вот это да!
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