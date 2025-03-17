В Кремле прокомментировали слова Макрона об отправке военных на Украину

Песков: Отправка военных на Украину возможна только по согласованию сторон

Размещение миротворцев и другого контингента на какой-либо территории возможно только по согласию сторон. Таким образом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке военных на Украину, сообщает РИА Новости.

Он назвал заявление Макрона совершенно неправдивым. «Потому что и миротворцы, и контингент с другим предназначением размещаются только по согласию сторон», — сказал политик.

15 марта французский лидер заявил о готовности Европы отправить военных на Украину. Он отметил, что если Киев попросит союзников направить миротворцев на территорию страны, то мнение России учитываться не будет.

Ранее Песков заявил, что размещение контингента Североатлантического альянса на Украине создаст больше причин конфликта. По его словам, это абсолютно опасная тенденция.