Лебедев: В Запорожской области подполье подожгло чешскую САУ Dana ВСУ

В Запорожье подполье подожгло находившуюся на балансе Вооруженных сил Украины (ВСУ) чешскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) Dana. Об этом РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на местных пророссийских партизан.

«Украинские военные решили согреться с помощью спиртного. Экипаж САУ (...) в полном составе пошел проверить местные питейные заведения», — рассказал подпольщик.

По информации Лебедева, акция подполья произошла в селе Антоновка Запорожской области в ночь с 14 на 15 марта. Подпольщики воспользовались пьянством солдат ВСУ и подожгли бронетехнику с помощью канистры бензина. Заметив пожар, украинские военные вернулись к САУ, однако не смогли ее потушить и предотвратить детонацию.

Ранее Лебедев рассказал о попавших в окружение в Курской области наемниках ВСУ из Латинской Америки. По словам представителя пророссийского подполья, в основном латиноамериканские наемники служили в заградительных отрядах.