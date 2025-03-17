Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:20, 17 марта 2025Бывший СССР

В Запорожье подполье воспользовалось пьянством ВСУ и подожгло чешскую САУ

Лебедев: В Запорожской области подполье подожгло чешскую САУ Dana ВСУ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Запорожье подполье подожгло находившуюся на балансе Вооруженных сил Украины (ВСУ) чешскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) Dana. Об этом РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на местных пророссийских партизан.

«Украинские военные решили согреться с помощью спиртного. Экипаж САУ (...) в полном составе пошел проверить местные питейные заведения», — рассказал подпольщик.

По информации Лебедева, акция подполья произошла в селе Антоновка Запорожской области в ночь с 14 на 15 марта. Подпольщики воспользовались пьянством солдат ВСУ и подожгли бронетехнику с помощью канистры бензина. Заметив пожар, украинские военные вернулись к САУ, однако не смогли ее потушить и предотвратить детонацию.

Ранее Лебедев рассказал о попавших в окружение в Курской области наемниках ВСУ из Латинской Америки. По словам представителя пророссийского подполья, в основном латиноамериканские наемники служили в заградительных отрядах.

    Обсудить
    Последние новости

    Белый дом раскрыл подробности переговоров с Украиной по условиям мира

    В Раде усомнились в готовности Зеленского к перемирию

    Макрон выступил с требованиями к России после разговора с Зеленским

    Российские военные начали вывозить брошенную технику из Курской области

    Путин заявил об общности позиций России и Таджикистана

    В Белом доме отказались отвечать на вопрос о будущем Зеленского

    Найденные 16 лет назад на пляже останки идентифицировали

    Абхазия впервые за 30 лет открыла аэропорт и готова к наплыву российских туристов. Кто хочет этому помешать?

    Переживающей о потраченных на беззаботного бойфренда годах женщине дали совет

    Белый дом раскрыл одну из тем предстоящего разговора Путина и Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше