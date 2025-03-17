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17:48, 17 марта 2025Спорт

«Вашингтон» проведет акции в поддержку Овечкина в погоне за рекордом Гретцки

Клуб НХЛ «Вашингтон» проведет акции в поддержку Овечкина в погоне за Гретцки
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: David Gonzales / Imagn Images / Reuters

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» проведет акции в поддержку российского нападающего Александра Овечкина в погоне за рекордом канадца Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярном чемпионате лиги. Об этом сообщается на сайте команды.

Вашингтон организует акции для болельщиков, а также начнет продавать товары, связанные с Овечкиным. Кроме того, на домашнем стадионе команды будет установлен трон «Gr8 Chase» со специальным обратным отсчетом, а болельщикам будут доступны бесплатные таблички и стикеры в социальных сетях в поддержку Овечкина.

Ранее Овечкин сократил отставание от Гретцки в гонке снайперов НХЛ до семи голов. Теперь в активе 38-летнего российского форварда 887 заброшенных шайб.

После этого НХЛ обновила прогноз о сроках, когда Овечкин сможет побить бомбардирский рекорд Гретцки. При сохранении такой результативности россиянин сможет обойти рекорд Гретцки 12 апреля в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс».

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