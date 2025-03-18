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12:55, 18 марта 2025Спорт

Болгарский клуб по ошибке устроил минуту молчания в честь живого футболиста

Болгарская «Арда» по ошибке устроила минуту молчания в честь живого футболиста
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jerome Miron / Imagn Images / Reuters

Болгарский футбольный клуб «Арда» по ошибке устроил минуту молчания в честь живого футболиста Петко Ганчева. Пост с извинениями появился на странице команды в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Руководство "Арды" приносит глубочайшие извинения бывшему игроку команды Петко Ганчеву и его родственникам, после того как клуб получил неверную информацию о его смерти», — заявили в команде и пожелали 78-летнему экс-спортсмену крепкого здоровья и успехов.

Инцидент произошел 16 марта перед домашним матчем 25‑го тура чемпионата Болгарии против «Левски». Обращение в соцсетях появилось до окончания встречи, которая завершилась ничьей (1:1).

«Арда» имеет в активе 41 очко и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Болгарии. «Левски» с 52 очками идет на втором месте.

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