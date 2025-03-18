Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:02, 18 марта 2025Наука и техника

Firefly Aerospace объявила об успешном завершении лунной миссии Blue Ghost 1

Firefly Aerospace: Лунная миссия Blue Ghost 1 успешно завершена
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Firefly Aerospace

Лунная миссия Blue Ghost 1 успешно завершена 17 марта, объявила американская компания Firefly Aerospace. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Миссия Blue Ghost 1 проработала на поверхности естественного спутника Земли около 14,5 дня (почти 346 часов). За это время станция передала на планету более 119 гигабайт данных. В Firefly Aerospace заявили о выполнении всех запланированных задач, которые предусматривались миссией Blue Ghost 1.

Издание напоминает, что Firefly Aerospace работает над двумя еще не запущенными модулями Blue Ghost 2 и 3. Первый из них планируется отправить на Луну в 2026-м, второй — в 2028-й. Оба аппарата планируется высадить на обратной стороне естественного спутника Земли.

Материалы по теме:
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
«Началась вторая космическая эра»Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025
«Нас будет трудно догнать» Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
«Нас будет трудно догнать»Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
20 декабря 2024

2 марта НАСА сообщило, что модуль Blue Ghost 1 компании Firefly Aerospace успешно совершил мягкую посадку посадку на поверхность Луны.

Ракета Falcon 9 с аппаратом Blue Ghost 1 стартовала с площадки комплекса 39A в Космическом центре имени Джона Кеннеди в штате Флорида (США) 15 января.

    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Трамп проговорили час

    Российского полицейского осудили за взятку в 1,5 миллиона рублей

    Десятки россиян эвакуировали из-под Суджи после оккупации ВСУ

    Лев Лещенко назвал отца Филиппа Киркорова благородным человеком

    Названа простая помогающая в профилактике рака приправа с грядки

    Игровую консоль Xbox взломали спустя 20 лет после ее выпуска

    Популярный телеведущий раскрыл секрет выигрыша в телевикторинах

    Мелони раскритиковала предложение Франции и Британии по Украине

    В Белом доме оценили ход переговоров Путина и Трампа

    Российский военкор рассказал об обстрелах Суджи из РСЗО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше