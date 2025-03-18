В Совфеде высказались о важности телефонного разговора Путина и Трампа

Сенатор Джабаров: Беседа Путина и Трампа определит развитие конфликта на Украине

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа станет определяющим для двусторонних отношений, считает первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. Значимость грядущей беседы сенатор объяснил «Ленте.ру».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что 18 марта президентам России и США предстоит обсудить нормализацию отношений двух стран и ситуацию на Украине.

«Весь мир этого ждет, потому что от того, как он пройдет, зависит, двигаемся ли мы в сторону разрядки наших отношений либо ситуация будет обостряться», — отметил Джабаров.

Песков также уточнял, что телефонный разговор ожидается в 16-18 часов по московскому времени. При этом, добавил он, выступление Путина по итогам разговора с американским коллегой не ожидается.