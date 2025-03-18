Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:06, 18 марта 2025РоссияЭксклюзив

В Совфеде высказались о важности телефонного разговора Путина и Трампа

Сенатор Джабаров: Беседа Путина и Трампа определит развитие конфликта на Украине
Кирилл Садовский
Кирилл Садовский (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Alexander Kazakov / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа станет определяющим для двусторонних отношений, считает первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. Значимость грядущей беседы сенатор объяснил «Ленте.ру».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что 18 марта президентам России и США предстоит обсудить нормализацию отношений двух стран и ситуацию на Украине.

«Весь мир этого ждет, потому что от того, как он пройдет, зависит, двигаемся ли мы в сторону разрядки наших отношений либо ситуация будет обостряться», — отметил Джабаров.

Песков также уточнял, что телефонный разговор ожидается в 16-18 часов по московскому времени. При этом, добавил он, выступление Путина по итогам разговора с американским коллегой не ожидается.

    Обсудить
    Последние новости

    Путин поручил разработать процедуру согласования возврата компаний в Россию

    Пять членов украинского кол-центра похитили 69 миллионов рублей у россиян

    В США рассказали об уязвимом положении «Абрамсов» ВСУ

    Пассажиры провели восемь часов в небе на борту рейса «в никуда» и вернулись

    Компьютеры Apple оказалось невозможно отремонтировать

    Франция разместит ядерное оружие у границы с Германией

    Россиянам сделали неблагоприятный прогноз о катаклизмах

    Раскрыты подробности смерти отца Филиппа Киркорова

    Стало известно о попытках ЕС сорвать будущее соглашение Путина и Трампа

    Названо условие падения доллара до 70 рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше