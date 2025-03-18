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08:30, 18 марта 2025Забота о себе

Излишнее увлечение порно оказалось опасно для психики женщин

Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Согласно результатам нового исследования, женщины, которые смотрят много порно, могут чаще иметь низкую самооценку. Посвященную этому эффекту работу китайских ученых из Юго-Западного университета науки и технологий опубликовано в издании Computers in Human Behavior.

Отмечается, что ученые изучили порнопристрастия более 500 молодых женщин. Опрос проходил в два этапа. Поначалу женщинам нужно было рассказать, как часто они имели доступ к порнографии, каким образом, испытывали ли они какие-либо проблемы с целеполаганием и самоуважением. Год спустя они ответили на те же самые вопросы.

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Оказалось, что у респонденток, которые испытывали постоянное неконтролируемое желание смотреть порно, были низкая самооценка и трудности с постановкой целей. По мнению исследователей, более частый просмотр порнографии может создавать «трудности с вовлечением в целеполагании и самопринятие», добавили они.

Ранее женщины рассказали, какие секс-приемы из порнофильмов они считают самыми неприятными в реальной жизни. Многие обратили внимание на то, что в порно часто показывают неудобные позы, которые актеры выбирают, чтобы их было удобнее снимать видеокамерой.

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