Названо самое эффективное средство против дронов

«Известия»: Сети стали самым эффективным средством против дронов

Сети, которые устанавливают вдоль основных дорог в зоне СВО, стали эффективным средством защиты техники и личного состава от дронов-камикадзе. Особенности защитных конструкций назвали в публикации «Известий».

Отмечается, что российские инженеры начали возводить сетчатые конструкции с зимы. Заборы и тоннели из натянутых сетей останавливают квадрокоптеры противника.

Начальник штаба специального инженерно-саперного отряда имени генерала Карбышева с позывным Аристокл отметил, что сети над дорогами применяли во время Финской войны. Их устанавливали для защиты от советских истребителей. «Тогда это дало свой результат, сейчас дает свой. И в итоге сейчас самое эффективное средство против дронов — это сети», — сказал он.

По словам Аристокла, нужно быть опытным оператором дрона, чтобы найти способ проникнуть под сеть и следовать вдоль дороги на бреющем полете. Кроме того, ее трудно рассмотреть при помощи камеры дрона.

В феврале в зоне СВО заметили бронеавтомобиль «Сармат-3» с решетчатым экраном для защиты от дронов. «Мангал», прикрывающий верхнюю полусферу машины, дополнили комплексом радиоэлектронной борьбы и конструкцией для защиты дверей.

