Немецкий священник-неформал посмеялся над прихожанами в стихах и потерял работу

Священник из Баден-Бадена потерял должность из-за стихов про прихожан-доносчиков

В Баден-Бадене, Германия, священник-неформал потерял работу из-за стихов. Об этом сообщает BILD.

60-летний немецкий священник Маттиас Коффлер носит серьги, разноцветные кроссовки и стильную бородку. Своим необычным видом он иногда вызывает противоречивую реакцию у более консервативных прихожан. Не так давно он получил со стороны вышестоящего духовенства замечания после того, как кто-то написал на него донос. Решив посмеяться над ситуацией, Коффлер прочел во время службы зарифмованную проповедь, написанную в ответ на критику его внешнего вида и повседневной жизни.

В юмористической форме Коффлер рассказал о женщине, написавшей архиепископу, что он посещает сауну и бегает трусцой в коротких шортах, чтобы соблазнять «благочестивых женщин». Согласно стихотворению, прихожанка просила, чтобы «неуместно одетого» пастора лишили должности. Коффлер не одобрил ее действия: «Священник, который здесь неуместен, скоро исчезнет совсем, чего бы он ни добился до сих пор. Я разочарован и также шокирован тем, что нечто подобное все еще происходит: доносчик, вероятно, надеется на лучшее место и награду Божию».

Служба Коффлера очень разозлила некоторых прихожан, и они повторно обратились к архиепископу. В результате его отстранили от службы и потребовали покинуть Баден-Баден.

Председатель местного приходского совета Маркус Бэр осудил такое решение. После известия о переводе пастора в другой приход из приходского совета ушли 13 членов.

Ранее сообщалось, что в Бразилии 59-летний священник пережил падение на машине с моста. Он упал с 20-метровой высоты, но смог выбраться из-под обломков.