Новый масштабный потоп предрекли российскому региону

Mash: Орску грозит повторение прошлогоднего масштабного потопа

Орску грозит повторение масштабного потопа, который случился в российском регионе прошлой весной. Новую катастрофу предрек главный синоптик Оренбургской области Василий Мещерин, его слова передает Telegram-канал Mash.

По словам специалиста, паводок уже начался в западной части региона и постепенно подходит к центральной. За сутки уровень воды в реке Самара поднялся до 278 сантиметров, а в реке Урал — на полметра. По словам местных жителей, возле дамбы уже просел грунт, и не исключено повторение сценария 2024 года. К тому же ремонт перекрытия могли выполнить некачественно, так как подрядчик отказался выполнять условия договора.

Одновременно с этим паводки начались в Челябинской области — там из берегов вышла река Сим. Под водой оказались поселки Чапаевский и Козинский — затопило как минимум 57 домов.

Из-за этого в регионе ввели режим локальной чрезвычайной ситуации (ЧС). В зоне подтопления находятся 26 домохозяйств. Сотрудники МЧС проводят подворовые обходы для эвакуации жителей.