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18:27, 18 марта 2025Интернет и СМИ

Популярный телеведущий раскрыл секрет выигрыша в телевикторинах

Телеведущий Стивен Фрай: Для выигрыша в телевикторинах нужно быть спокойным
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Martyn Wheatley / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Известный британский актер и ведущий ряда телевикторин Стивен Фрай раскрыл секрет выигрыша в телеиграх. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

По его мнению, очень многие люди, попав на телевидение, переживают о том, как они выглядят и во что одеты, а также волнуются, потому что хотят выиграть. Однако ведущий считает, что делать этого не нужно. «Это самая простая вещь: сохраняйте спокойствие», — посоветовал Фрай.

Ведущий также отметил, что для некоторых телевикторин знания не играют самой важной роли. По его словам, главнее иметь хорошую скорость рефлексов и не концентрироваться на ошибках.

Ранее Стивен Фрай выиграл рекордную в истории передачи «Кто хочет стать миллионером?» на канале ITV сумму. Телеведущий не ответил только на последний вопрос программы и в сумме заработал 250 тысяч фунтов стерлингов (более 30 миллионов рублей).

Позднее Фрай объяснил причину своего высокого интеллекта. По словам ведущего, все дело в унаследованной им от родителей хорошей памяти.

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