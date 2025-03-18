Власти собрались активнее продавать изъятые у частников активы

Глава Минфина Силуанов сообщил о планах продажи национализированного имущества

Министерство финансов России планирует активнее проводить приватизацию имущества, принадлежащего частным лицам, но позднее национализированного в результате судебных решений. Об этом на расширенном заседании коллегии Росимущества сообщил глава ведомства Антон Силуанов, передает РИА Новости.

По его словам, в текущем году правительство рассчитывает получить от таких операций не менее 100 миллиардов рублей. Силуанов напомнил, что в прошлом году был принят акт, позволяющий выявлять неэффективно используемое имущество, и им следует активнее пользоваться.

Также министр сообщил, что с 2022 года ведомство ведет перечень активов, которые передаются частным лицам и компаниям без включения в программу приватизации. В рамках такого механизма в прошлом году удалось избавиться от 1,3 тысячи объектов, и практику хотят продолжить.

Отдельно Силуанов выступил за скорейшую, без бюрократических процедур реализацию с торгов имущества стоимостью менее 50 миллионов рублей. Возможность сделать процесс более быстрым появилась благодаря изменениям в закон о приватизации, принятым в этом году.

В ходе своего выступления Силуанов назвал текущий момент подходящим для того, что поставить на повестку дня вопрос о большой приватизации.

Почему активизировать продажу имущества следует сейчас, министр не уточнил. За неделю до этого Минфин сообщил о росте дефицита бюджета по итогам первых двух месяцев года до 2,7 триллиона рублей, что почти в 2,5 раза выше, чем запланированный уровень за весь год. При этом резкое укрепление рубля создает угрозу для нефтегазовых доходов.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин назвал «стремными» последствия масштабной национализации предприятий в последние годы. По его словам, такая практика отпугивает частных инвесторов от приобретения активов, а также заставляет эффективных управленцев избегать госслужбы.