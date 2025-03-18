Путин посетовал на пробуксовки в вопросе о приватизации

Путин: Вопрос о приватизации надо обсуждать, пока он не решится окончательно

В России есть свои системные проблемы, связанные с приватизацией, с защитой прав добросовестных приобретателей. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Его процитировало РБК.

«Там все что-то у нас буксует, буксует, и мы добьемся сами того, чтобы эту проблему окончательно закрыли», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что о приватизации «всегда много вопросов», которые обсуждались уже не раз, и надо это делать снова, пока проблема не будет решена окончательно.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что его ведомство подготовит предложения по «большой приватизации». В свою очередь, глава Росимущества Вадим Яковенко заявил, что его учреждение перечислило в федеральный бюджет в 2024 году 473 миллиарда рублей, из которых 132 миллиарда пришлось на доходы от приватизации.