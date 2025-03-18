Раскрыты дата и место похорон отца Филиппа Киркорова

ТАСС: Певец Бедрос Киркоров будет похоронен 21 марта на Троекуровском кладбище

Раскрыты дата и место похорон народного артиста России Бедроса Киркорова, отца российского эстрадного певца Филиппа Киркорова. Об этом пишет ТАСС в Telegram.

По данным источника, исполнитель будет похоронен в пятницу, 21 марта, на Троекуровском кладбище в Москве.

Ранее представитель Филиппа Киркорова Екатерина Успенская рассказала, что отец исполнителя умер дома, в кругу семьи.

Бедросу Киркорову было 92 года. О его смерти сообщил в социальных сетях его сын Филипп: «Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года, в 15:37 ушел из жизни мой папа».