Британия и Евросоюз обучили более 120 тысяч военных для ВСУ

Великобритания и Европейский союз (ЕС) обучили более 120 тысяч военных для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается на сайте МИД Соединенного королевства.

«[Британия и Евросоюз] также работали вместе для подготовки украинских солдат с помощью британской операции Interflex и военной консультативной миссии ЕС по Украине, которые в общей сложности обучили более 120 тысяч солдат», — отмечается в сообщении британского внешнеполитического ведомства.

Дополнительно уточняется, что операция Interflex осуществляется с 2022 года.

Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попытался оправдаться за срыв стамбульских договоренностей России и Украины в 2022 году, сославшись на то, что он лишь «оказал поддержку» президенту Украины Владимиру Зеленскому. При этом он уточнил, что украинский лидер не смог пойти на компромисс с Россией еще до начала конфликта в 2019 году из-за давления националистических группировок.