Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:00, 18 марта 2025Путешествия

Россиянам захотели усложнить переход границы с Латвией

BB.LV: Латвия захотела запретить пересекать пешком границу с Россией
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Власти Латвии захотели усложнить переход границы с Россией и Белоруссией. Об этом сообщает BB.LV со ссылкой на МВД прибалтийской страны.

Согласно предложению министерства, с 19 марта КПП будет запрещено пересекать пешком — только на транспортном средстве. Правительство рассмотрит инициативу 18 марта.

Если ограничения вступят в силу, они затронут все три контрольно-пропускных пункта: Патарниеки (Григоровщина), Терехова (Бурачки), Гребнева (Убылинка).

Ранее сейм Латвии поддержал запрет на туристические поездки в Россию и Белоруссию. Власти захотели запретить гражданам ездить в так называемые страны-агрессоры из-за риска «вербовки для шпионажа», а также возможных нарушений прав человека.

Вот это да!
    Обсудить
    Последние новости

    Пехота ВСУ пошла в атаку на границе Белгородской области накануне разговора Путина и Трампа. Что там сейчас происходит?

    Названы способы распознать деменцию

    В Киеве после взрывов загорелись склады

    19-летний сын Хайди Клум приспустил штаны на полуголом фото для журнала

    Российская пенсионерка потратила на замену счетчика почти 800 тысяч рублей

    В Раде рассказали о полученных от СССР уроках Зеленского

    Россиянам назвали запрещенную для покупки на маткапитал недвижимость

    Мошенники придумали новую схему обмана россиян

    Более 100 человек заболели из-за таинственной пены на пляже

    «Балтика» отказалась от планов купить региональных пивоваров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше