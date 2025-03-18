Россиянам захотели усложнить переход границы с Латвией

BB.LV: Латвия захотела запретить пересекать пешком границу с Россией

Власти Латвии захотели усложнить переход границы с Россией и Белоруссией. Об этом сообщает BB.LV со ссылкой на МВД прибалтийской страны.

Согласно предложению министерства, с 19 марта КПП будет запрещено пересекать пешком — только на транспортном средстве. Правительство рассмотрит инициативу 18 марта.

Если ограничения вступят в силу, они затронут все три контрольно-пропускных пункта: Патарниеки (Григоровщина), Терехова (Бурачки), Гребнева (Убылинка).

Ранее сейм Латвии поддержал запрет на туристические поездки в Россию и Белоруссию. Власти захотели запретить гражданам ездить в так называемые страны-агрессоры из-за риска «вербовки для шпионажа», а также возможных нарушений прав человека.