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20:07, 18 марта 2025Экономика

Российский рынок акций отреагировал на переговоры Трампа с Путиным

Российский рынок акций продемонстрировал рост на фоне переговоров США и России
Анатолий Акулов (редактор)
СюжетПереговоры Путина и Трампа

Фото: Bro Crock / Shutterstock / Fotodom

Российский рынок акций продемонстрировал прирост на фоне переговоров главы Белого дома Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом свидетельствуют данные торгов основных площадок.

Ближе к 18:40 по московскому времени индекс Мосбиржи увеличился на 0,28 процента и достиг 3254,14 пункта. В свою очередь, индекс РТС к тому моменту подскочил на 3,73 процента к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и поднялся до отметки в 1257,79 пункта.

Подобный прирост произошел на фоне телефонного разговора Трампа с Путиным по поводу прекращения боевых действий на Украине. Деловая беседа лидеров США и России продолжалась в общей сложности 2,5 часа. Глава аппарата Белого дома Дэн Скавино утверждал, что переговоры представителей Белого дома и Кремля проходят продуктивно и хорошо. При этом к настоящему времени промежуточные итоги телефонного звонка пока не известны.

Предыдущий скачок российский рынок акций продемонстрировал вечером 13 марта после слов Путина о согласии российских властей с предложением Вашингтона временно завершить боевые действия на Украине. Тогда индекс Мосбиржи в моменте вырос на 2,38 процента и достиг отметки в 3195,85 пункта.

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