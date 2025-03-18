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12:43, 18 марта 2025Спорт

Смолов сделал заявление о своем будущем

Смолов заявил, что в будущем видит себя спортивным директором, а не тренером
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: подкаст Александра Соколовского

Футболист «Краснодара» Федор Смолов сделал заявление о своем будущем после завершения карьеры. Интервью с нападающим опубликовано в YouTube-подкасте Александра Соколовского.

Смолов признался, что в будущем видит себя не тренером, а спортивным директором. «Жизнь после спортивной карьеры такая, что нельзя загадывать вперед. Я смотрел школы, у которых есть онлайн-курсы. Потому что я пока еще играю, заканчивать футбольную карьеру не собираюсь», — рассказал он, подчеркнув, что летом планирует поступать на спортивный менеджмент.

Футболист отметил, что многие бывшие спортсмены сталкиваются с проблемами при этом переходе, поэтому он сейчас думает о там, как этого избежать. «Многие начинают и выпивать, и ссориться с близкими. Нет понимания куда себя деть, потому что образования как такового нет. Ничего не знаешь, кроме как бить по мячу. И все твое окружение ограничивается тем же кругом, что и ты. Я вынужден буду найти какую-ту работу, чтобы этот переход был незаметным», — заявил Смолов и добавил, что со стопроцентной уверенностью будет скучать по футболу.

Смолову 35 лет. В феврале 2025-го он рассказал, что физически чувствует себя нормально, а нагрузки даются относительно легко.

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