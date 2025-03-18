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04:26, 18 марта 2025Бывший СССР

Солдат ВСУ обвинили в разрушении продуктовых магазинов в Судже

Жительница Суджи Брицкая: ВСУ вынесли из магазинов всю еду, кроме сухой лапши
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Жительница Суджи Лионелла Брицкая рассказала, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время оккупации города в Курской области вынесли из магазинов все продукты. Ее слова приводит ТАСС.

Брицкая сообщила, что «первым делом» украинские военные разрушили продуктовые магазины и вынесли оттуда всю еду, кроме сухой лапши.

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«Консервы мясные и рыбные, колбасы, сыры сразу реквизировали, оставили лапшу какую-то сухую и пакеты вот эти гороховые, гречневые какие-то», — сказала она.

Кроме того, солдаты ВСУ отказывались кормить жителей Суджи и требовали приносить продукты для них.

13 марта Минобороны России заявило о полном возвращении Суджи под контроль российских войск. Активные бои за город продолжались с 8 марта. Президент России Владимир Путин заявил, что российские войска освобождают не только город, но и всю агломерацию. Позже в США заявили об отступлении Украины почти со всей территории Курской области.

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