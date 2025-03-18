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09:32, 18 марта 2025Спорт

В Госдуме предложили создать альтернативное спортивное движение

Миронов предложил вместо уступок МОК создать в России альтернативное движение
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов высказался об отношениях с Международным олимпийским комитетом (МОК). Его слова приводит РИА Новости.

По мнению Миронова, боссы МОК преподали очередной урок российским спортивным функционерам. «Вывод здесь может быть только один: надо выстраивать свою альтернативу прогнившей системе, а не цепляться за миражи», — предложил депутат Госдумы.

Ранее президент МОК Томас Бах заявил, что не видит перемен в отношениях с Россией. «Условия восстановления очень ясны: они должны следовать правилам», — отметил он.

В начале 2022 года большинство международных спортивных организаций отстранили россиян и белорусов от турниров по рекомендации МОК. К летним Играм-2024 представители стран были допущены в нейтральном статусе с рядом оговорок и ограничений.

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