В Кремле рассказали о выступлении Путина по итогам разговора с Трампом

Песков: Выступления Путина по итогам разговора с Трампом не планируется

Выступление президента России Владимира Путина по итогам телефонного разговора с его американским коллегой Дональдом Трампом не планируется. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.

«Нет, президент Путин вряд ли что-то будет говорить», — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов.

Ранее Песков уточнил, что телефонный разговор лидеров стран ожидается в 16-18 часов по московскому времени. По его словам, беседа глав государств состоится по взаимной инициативе.

Пресс-секретарь также сообщил, что Путину и Трампу предстоит обсудить нормализацию отношений двух стран и ситуацию на Украине.