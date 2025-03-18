Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:10, 18 марта 2025Мир

В Кремле рассказали о выступлении Путина по итогам разговора с Трампом

Песков: Выступления Путина по итогам разговора с Трампом не планируется
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool / Reuters

Выступление президента России Владимира Путина по итогам телефонного разговора с его американским коллегой Дональдом Трампом не планируется. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.

«Нет, президент Путин вряд ли что-то будет говорить», — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов.

Ранее Песков уточнил, что телефонный разговор лидеров стран ожидается в 16-18 часов по московскому времени. По его словам, беседа глав государств состоится по взаимной инициативе.

Пресс-секретарь также сообщил, что Путину и Трампу предстоит обсудить нормализацию отношений двух стран и ситуацию на Украине.

    Обсудить
    Последние новости

    «Европа дрожит». Все подробности разговора Путина и Трампа, который состоится через несколько часов

    Следователь начал проверку после падения стены на рабочего на российской киностудии

    Дерматолог раскрыл золотое правило лечения прыщей

    В Сербии оценили предстоящий разговор Путина и Трампа

    Почти треть украинцев оказалась разочарована властью

    Антон Миранчук заскучал в Швейцарии

    В России предупредили о разорении нефтеперерабатывающих заводов

    Раскрыто состояние Виторгана после операции

    Российский губернатор сообщил об отставке

    Мужчина не смог съесть сэндвич и узнал о смертельной болезни

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше