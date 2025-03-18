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23:46, 17 марта 2025Россия

В России рассказали о важности взятия Орехова в Запорожье

Полковник в отставке Тимошенко: Взятие Орехова откроет путь к Запорожью
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Российским войскам нужно захватить Орехов, потому что взятие этого населенного пункта откроет Вооруженным силам России путь к самому Запорожью, заявил полковник в отставке Михаил Тимошенко в беседе с NEWS.ru.

«Орехов — важный логистический центр, который обязательно надо брать», — подчеркнул офицер. При этом он не стал предполагать, когда этот населенный пункт может оказаться под российским контролем.

По его словам, наступление будет «вязкое» — основным оружием станут дроны и артиллерия, из-за чего быстро захватить город не получится. Тимошенко пояснил, что необходимо большое количество боеприпасов, а также «надо менять прогоревшие от стрельбы стволы у орудий». В связи с этим он допустил, что под контроль армии России населенный пункт перейдет еще не скоро.

Ранее военкоры сообщили, что российские солдаты зачищают три населенных пункта в Запорожской области. Тогда же уточнялось, что бойцам армии России удалось продвинуться на два километра в сторону Орехова.

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