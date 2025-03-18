Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:28, 18 марта 2025Культура

Раскрыто состояние Виторгана после операции

Актер Виторган рассказал, что предпринял попытку поработать после операции
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Актер Максим Виторган рассказал о своем состоянии после перенесенной операции. Соответствующая публикация появилась в его Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артист отметил, что решил предпринять попытку поработать. «Уселся на стул — уж как смог. Давай, мозг, включайся», — сказал Виторган и пожелал подписчикам хорошего дня.

Ранее Максим Виторган поделился фотографией в соцсетях, на которой он стоит, держась за медицинские ходунки. «Я и мой индивидуальный транспорт», — подписал он кадр.

    Обсудить
    Последние новости

    «Европа дрожит». Все подробности разговора Путина и Трампа, который состоится через несколько часов

    Следователь начал проверку после падения стены на рабочего на российской киностудии

    Дерматолог раскрыл золотое правило лечения прыщей

    В Сербии оценили предстоящий разговор Путина и Трампа

    Почти треть украинцев оказалась разочарована властью

    Антон Миранчук заскучал в Швейцарии

    В России предупредили о разорении нефтеперерабатывающих заводов

    Раскрыто состояние Виторгана после операции

    Российский губернатор сообщил об отставке

    Мужчина не смог съесть сэндвич и узнал о смертельной болезни

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше