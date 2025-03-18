Раскрыто состояние Виторгана после операции

Актер Виторган рассказал, что предпринял попытку поработать после операции

Актер Максим Виторган рассказал о своем состоянии после перенесенной операции. Соответствующая публикация появилась в его Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артист отметил, что решил предпринять попытку поработать. «Уселся на стул — уж как смог. Давай, мозг, включайся», — сказал Виторган и пожелал подписчикам хорошего дня.

Ранее Максим Виторган поделился фотографией в соцсетях, на которой он стоит, держась за медицинские ходунки. «Я и мой индивидуальный транспорт», — подписал он кадр.