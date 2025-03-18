Внешний вид 51-летней Хайди Клум на фото папарацци раскритиковали в сети

Внешний вид немецкой супермодели, актрисы и телеведущей Хайди Клум на фото папарацци раскритиковали в сети. Соответствующие кадры и комментарии приводит Daily Mail.

51-летняя знаменитость попала в объективы уличных фотографов на съемочной площадке шоу «Топ-модель по-немецки». Для выхода на публику звезда выбрала серебристые обтягивающие брюки и ботильоны в тон на высоких каблуках. Помимо этого, она надела пиджак, декорированный аксессуаром в виде золотой розы.

Пользователи не оценили внешность Клум, о чем написали в комментариях под постом. «Ох уж эти наращенные волосы», «У Хайди не та фигура, чтобы носить этот наряд», «Хайди нужен совершенно новый образ. Например, другая стрижка», «Ужасное лицо и неудачная стрижка», — заявили они.

В феврале Хайди Клум рассказала о появившихся с возрастом волосах в неожиданных местах. Манекенщица призналась, что у нее появилась растительность на подбородке и груди.