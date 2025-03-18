ВС России захватили турецкий Kirpi II

ВС России захватили новый турецкий бронеавтомобиль Kirpi II

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России захватили новый бронеавтомобиль Kirpi II турецкого производства в курском приграничье. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

Автор материала обратил внимание на кадры репортажа из Курской области, демонстрирующие трофейную технику. На них можно заметить Kirpi II с решетчатыми экранами, которые установили для защиты от FPV-дронов.

Двухосная машина весом около 20 тонн получила дизельный двигатель мощностью 375 лошадиных сил, обеспечивающий максимальную скорость до 100 километров в час. Монокок с V-образным днищем способен выдержать обстрел из стрелкового оружия и подрыв на мине. Машина несет необитаемый боевой модуль, который можно вооружить пулеметом или автоматическим гранатометом.

До недавнего времени было известно о поставках Киеву только первой версии Kirpi.

Ранее стало известно, что турецкая компания BMC, которая выпускает бронеавтомобили, передала Киеву 507 Kirpi в базовой версии и 180 усовершенствованных Kirpi II.