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07:30, 18 марта 2025Наука и техника

ВС России захватили турецкий Kirpi II

ВС России захватили новый турецкий бронеавтомобиль Kirpi II
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал «Zvezdanews»

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России захватили новый бронеавтомобиль Kirpi II турецкого производства в курском приграничье. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

Автор материала обратил внимание на кадры репортажа из Курской области, демонстрирующие трофейную технику. На них можно заметить Kirpi II с решетчатыми экранами, которые установили для защиты от FPV-дронов.

Двухосная машина весом около 20 тонн получила дизельный двигатель мощностью 375 лошадиных сил, обеспечивающий максимальную скорость до 100 километров в час. Монокок с V-образным днищем способен выдержать обстрел из стрелкового оружия и подрыв на мине. Машина несет необитаемый боевой модуль, который можно вооружить пулеметом или автоматическим гранатометом.

До недавнего времени было известно о поставках Киеву только первой версии Kirpi.

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Ранее стало известно, что турецкая компания BMC, которая выпускает бронеавтомобили, передала Киеву 507 Kirpi в базовой версии и 180 усовершенствованных Kirpi II.

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