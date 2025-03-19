Дочь Михалкова ответила на новости о его госпитализации

Дочь Никиты Михалкова Надежда попросила не переживать за здоровье режиссера

Дочь российского режиссера Никиты Михалкова, актриса Надежда Михалкова прокомментировала новости о госпитализации отца. Ее слова приводит 360.ru.

«Не лезьте в это. Спасибо большое, не переживайте. Добра и здоровья вам», — сказала Надежда.

19 марта Telegram-канал Shot сообщил, что 79-летний Никита Михалков попал в больницу из-за проблем с сердцем. Режиссера якобы госпитализировали в начале марта с высоким давлением.

Позже сам Михалков опроверг эту информацию. Кинодеятель подчеркнул, что недавно вернулся с гастролей в Воронеже и успел записать новый выпуск программы «Бесогон». «Тем, кто распространяет эти леденящие душу слухи, я тем не менее желаю здоровья», — добавил режиссер.