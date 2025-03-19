Главный тренер сборной России Карпин захотел провести матч против США

Главный тренер сборной России Карпин заявил, что было бы интересно сыграть с США

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о соперниках национальной команды. Его слова приводит ТАСС.

«Как вы видите, нам было интересно играть с Брунеем, Гренадой. Да, с США было бы интересно сыграть», — заявил Карпин.

19 марта сборная России разгромила команду Гренады в товарищеском матче. Встреча в Москве завершилась со счетом 5:0.

Российские сборные и клубы с марта 2022 года не принимают участия в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Команды проводят только товарищеские матчи. За время отстранения сборная России в том числе сыграла против команд таких стран, как Камерун, Кения, Вьетнам и Куба.