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23:29, 19 марта 2025Спорт

Главный тренер сборной России Карпин захотел провести матч против США

Главный тренер сборной России Карпин заявил, что было бы интересно сыграть с США
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о соперниках национальной команды. Его слова приводит ТАСС.

«Как вы видите, нам было интересно играть с Брунеем, Гренадой. Да, с США было бы интересно сыграть», — заявил Карпин.

19 марта сборная России разгромила команду Гренады в товарищеском матче. Встреча в Москве завершилась со счетом 5:0.

Российские сборные и клубы с марта 2022 года не принимают участия в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Команды проводят только товарищеские матчи. За время отстранения сборная России в том числе сыграла против команд таких стран, как Камерун, Кения, Вьетнам и Куба.

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