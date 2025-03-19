К рэперу-изменщику вернулась жена

Super.ru: Жена вернулась к рэперу Natan после его измен с Лерчек и Бьянкой

К рэперу Natan (Натан Миров; настоящее имя — Алишер Мирзохонов), которого уличили в романтических отношениях с блогершей Валерией Чекалиной (Лерчек) и певицей Бьянкой (настоящее имя — Татьяна Липницкая), вернулась жена Анастасия Швецова. Об этом пишет Super.ru.

Пару застали вместе во время празднования дня рождения артиста. На опубликованном видео рэпер с женой обнимаются и танцуют. «Вечеринка продолжалась до 4 утра — и все это время рэпер буквально не отходил от Швецовой: кружил ее в танце, обнимал и посвящал ей песни», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что корреспонденты издания заметили обручальное кольцо на пальце у Natan и фотографию с супругой на заставке телефона.

Ранее Natan заявил, что в случае развода с женой оставит ей и детям дом и большую часть доходов.