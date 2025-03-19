Названо количество отказавшихся от пива россиян

ВЦИОМ: 44 процента россиян не пьют пиво

Россияне стали меньше склонны к употреблению пива, показал недавний опрос ВЦИОМ. Данные о том, сколько граждан страны отказались от этого напитка, приводит РИА Новости.

По результатам опроса почти половина (44 процента) россиян признались, что совсем не употребляют пиво. При этом 39 процентов пьют только алкогольное пиво, 5 процентов — пиво без содержания алкоголя, а 12 процентов пьют и алкогольное, и безалкогольное пиво.

5 процентов опрошенных россиян заявили, что употребляют пиво несколько раз в неделю и чаще, 8 процентов респондентов делают это раз в неделю, 11 процентов — два-три раза в месяц, а 9 процентов — раз в месяц. Кроме того, 15 процентов опрошенных стали чаще пить безалкогольное пиво за последний год, тогда как только 7 процентов начали чаще употреблять алкогольное. Вместе с этим 44 процента опрошенных стали пить пиво реже.

В свою очередь, опубликованное РБК исследование сервиса автоматизации ресторанного бизнеса Quick Resto показывает, что почти треть молодых россиян (28 процентов) не употребляют никакой алкоголь. 29 респондентов признались, что заказывают алкоголь в заведениях для общения с другими, а 33 процента молодых людей обращаются к спиртному только по особым поводам.

Ранее профессора гепатологии в Университетском колледже Лондона Марша Морган и Кевин Мур рассказали о плюсах отказа от алкоголя. По их словам, трезвый образ жизни способствует снижению веса и хорошему сну.