Песков рассказал о линии прямой связи между Путиным и Трампом

Песков: Между Путиным и Трампом давно есть линия прямой связи

Между российским лидером Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом давно есть линия прямой связи. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Между президентами США и России давно есть прямая связь, красная нить, а также видеосвязь при необходимости. Все это давно есть в арсенале у глав государств», — отметил представитель Кремля.

Кроме того, Песков указал на то, что лидеры двух стран доверяют друг другу, а также намерены поэтапно идти по пути нормализации отношений России и США.

В свою очередь, Трамп заявил, что у него были другие разговоры с Путиным, о которых не было известно ранее. Он охарактеризовал диалог с российским лидером как позитивный, а также выразил надежду, что их общение может «послужить началом чего-то хорошего».