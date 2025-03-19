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17:07, 19 марта 2025Путешествия

Половина туалетов вышла из строя на пассажирском рейсе через Атлантику

Половина туалетов самолета Swiss вышла из строя на рейсе из Цюриха в Вашингтон
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Pius Koller / Globallookpress.com

Самолет Swiss International Airlines сменил курс на рейсе через Атлантику из-за неисправных туалетов. Об этом сообщил портал The Aviation Herald.

16 марта пассажирский Airbus A330 выполнял рейс из швейцарского Цюриха в Вашингтон, США. Когда лайнер находился над проливом Ла-Манш, пилоты решили вернуться в аэропорт вылета, потому что половина уборных вышла из строя. Причиной стал засор канализации.

Отмечается, что борт благополучно сел в Цюрихе через 90 минут. Пассажиров доставили в Штаты с задержкой примерно на пять часов.

Ранее пассажир Air India засорил все туалеты во время 13-часового перелета. Он смыл в унитаз одежду и одеяло.

Вот это да!
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