Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:35, 19 марта 2025Забота о себе

Раскрыты три главных правила прогулок для продления жизни

Геронтолог Лонго: Для продления жизни надо ежедневно час быстро ходить пешком
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Геронтолог, профессор Университета Южной Калифорнии (США) Вальтер Лонго раскрыл три главных правила пеших прогулок, которые помогут прожить дольше. Его слова приводит издание HuffPost.

Первая рекомендация Лонго для продления жизни — ежедневно в течение часа быстро ходить пешком. Это поможет укрепить плотность костной ткани у женщин в климаксе, а также снизить уровень холестерина и укрепить здоровье суставов у представителей обоих полов, объяснил он.

Также, по словам геронтолога, надо пользоваться лестницами, а не эскалаторами или лифтами. Это отличный вариант для большинства людей, стремящихся поддерживать хорошую физическую форму, поскольку для такого вида физической активности не требуется специальное оборудование, уточнил он. Кроме того, Лонго посоветовал по возможности не гулять в местах с загрязненным воздухом и неблагоприятной экологической обстановкой.

Материалы по теме:
У меня высокий пульс. Это опасно? Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
У меня высокий пульс. Это опасно?Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
14 ноября 2022
Как повысить давление. Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
Как повысить давление.Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
24 ноября 2022

В то же время, как отметил геронтолог, чрезмерное усилие в вопросах физической активности может не принести желаемого результата. «Большинство полезных эффектов от физических нагрузок проявляются в первые 2,5 часа занятий, что делает дополнительные упражнения необязательными», — уточнил он.

Ранее кардиолог Алексей Утин назвал доступный всем способ прожить дольше. По его словам, спортивные нагрузки помогают не только поддерживать хорошую форму, но и на 31 процент снижают риск летального исхода от любых причин.

Вот это да!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны сообщило об ударе Киева по пункту перевалки нефти после соглашения с Россией

    Ургант заявил об отсутствии планов уезжать из России после просьбы признать его иноагентом

    Магазины «Светофор» назвали площадкой для сбыта фальсификата

    Глобальному спросу на нефть спрогнозировали резкий рост

    В России подвели итоги телефонного разговора Путина и Трампа

    Умные кольца позволят глухим общаться

    Минобороны раскрыло подробности об ударе ВСУ после отказа Путина от атак по энергообъектам

    В России зафиксировали первый случай опасной болезни вейперов

    В Минобороны связали атаку ВСУ по нефтебазе в России с попыткой срыва инициатив Трампа

    Армия России сбила свои же запущенные по Украине беспилотники после приказа Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше