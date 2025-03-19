Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Металлург Мг
4:4
3-й период
live
Адмирал
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Торонто Мэйпл Лифс
Завтра
02:00 (Мск)
Колорадо Эвеланш
НХЛ — регулярный чемпионат
Миннесота Уайлд
Завтра
04:30 (Мск)
Сиэтл Кракен
НХЛ — регулярный чемпионат
18:43, 19 марта 2025Спорт

Сборная России назвала состав на матч с Гренадой

Сборная России по футболу назвала состав на товарищеский матч с Гренадой
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Сборная России по футболу назвала стартовый состав на товарищеский матч с Гренадой. Он объявлен на сайте Российского футбольного союза (РФС).

С первых минут на поле появятся Евгений Латышонок, Арсен Адамов, Александр Сильянов, Александр Солдатенков, Юрий Горшков, Алексей Батраков, Даниил Фомин, Данил Пруцев, Максим Глушенков и Лечи Садулаев. С капитанской повязкой выйдет Артем Дзюба.

Сборная России сыграет с национальной командой Гренады 19 марта. Матч пройдет в Москве и начнется в 20:00 по столичному времени.

Российские сборные и клубы с марта 2022 года не принимают участия в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Команды проводят только товарищеские матчи.

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп оценил итоги переговоров с Зеленским

    Российского военного осудили за избиение подчиненного

    Пожарные поезда привлекли к тушению атакованной после разговора Путина и Трампа нефтебазы

    Трамп не проговорил с Зеленским и часа

    На Западе указали на недовольство Зеленского разговором Путина и Трампа

    Популярный певец пожаловался на дорогое жилье в России

    Трамп раскрыл цель разговора с Зеленским

    Тактику ВСУ при попытке проникнуть в Белгородскую область объяснили

    В Минусинске объявили эвакуацию из-за прорыва дамбы

    Власти российского города показали кандидата в мэры с квадратом вместо лица

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше