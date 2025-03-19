Бойцы ВСУ спасли под Суджей 41-летнего россиянина с тяжелым ранением

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) спасли 41-летнего россиянина Сергея Луценко, жившего на хуторе Колмаков в шести километрах от Суджи в Курской области и получившего тяжелое ранение во время обстрела. Мужчину вывезли на Украину, как и остальных жителей школы-интерната, разрушенной при бомбардировке. В начале марта 32 человека вернулись в Россию при содействии властей и Красного Креста, однако судьба остальных, в том числе Луценко, остается неизвестной.

Сестра спасенного ВСУ россиянина потеряла с ним связь в августе 2024 года

Историю Луценко рассказала «Ленте.ру» его сестра, жительница Суджанского района Курской области Ольга Севастюк. По ее словам, она потеряла связь с братом 7 августа 2024 года и почти полгода не знала о его судьбе. В январе 2025-го ей удалось узнать, что Луценко жив, но тяжело ранен — он потерял память, слух и зрение.

Фото: Russian Defence Ministry / Reuters

Женщина связалась с корреспондентом украинского СМИ, и тот опубликовал короткое видео с ее братом. Ей сообщили, что он жив, его прооперировали в больнице города Сумы и должны перевезти обратно в интернат в Судже.

Потом снова наступила тишина. И уже в ночь на второе февраля, когда по интернету сообщили о том, что был прилет и он [интернат] разрушен, я снова чуть не сошла с ума Ольга Севастюк жительница Суджанского района Курской области

Спустя некоторое время с Севастюк снова связались: она получила сообщение в мессенджере с украинского номера телефона о том, что ее брат жив. Она оставила отправителям свои контакты, и через несколько минут раздался видеозвонок — женщина увидела своего брата.

Луценко рассказал сестре о том, что произошло с ним на Украине

Мужчина сообщил, что получил ранение у себя на хуторе перед Новым годом, и ему помогли военные, которые сначала спустили россиянина в подвал, а утром вывезли на Украине. В Сумах его прооперировали — он получил осколочную рану длиной около 30 сантиметров. У мужчины также повреждена правая кисть и не работает правая нога. Луценко, по словам сестры, испытывает сильные боли, которые не дают ему спать, а также страдает от повышенного давления. Чтобы помочь ему, необходим нейрохирург, однако таких специалистов в больнице города Сумы нет. В первые дни после операции ему помогала тетя, живущая на Украине.

«Я уже не знаю, куда можно обратиться за помощью, я билась во все инстанции, но везде одни отписки», — рассказала Севастюк.

По словам родственников курских беженцев, всего в Сумах находятся несколько десятков россиян, они обеспечены питанием, им также оказывают медицинскую помощь. Однако родные не могут получить информацию о том, когда начнется эвакуация, и они снова встретятся.