Стало известно о начале анонсированного Путиным обмена пленными с Украиной

Военблогеры сообщили о начале обмена России и Украины пленными

Россия и Украина начали процедуру обмена пленными, анонсированную президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщил Telegram-канал «МИГ России».

О проведении обмена по формуле 175 на 175 также стало известно Telegram-каналу Military Theme Z. По его данным, процедура уже завершена. Другие подробности военблогеры не раскрывают.

Путин анонсировал очередной обмен пленными между Россией и Украиной 18 марта в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. В Кремле также сообщили, что в качестве жеста доброй воли Москва передаст Киеву 23 украинских бойца с тяжелыми ранениями.

Предыдущий масштабный обмен пленными между двумя государствами состоялся 5 февраля. Тогда Россия вернула 150 военнослужащих, передав Украине столько же бойцов Вооруженных сил Украины.