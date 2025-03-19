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15:07, 19 марта 2025Мир

Президент Финляндии дал оценку разговору Путина и Трампа

Президент Финляндии Стубб назвал разговор Путина и Трампа шагом на пути к миру
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Александр Стубб

Александр Стубб. Фото: Vesa Moilanen / Lehtikuva / Reuters

Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом 18 марта стал верным шагом на пути к мирному урегулированию украинского кризиса. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Хельсинки.

«Вчерашний телефонный разговор между президентом Трампом и президентом Путиным был шагом в верном направлении, [шагом] в сторону полного и безусловного прекращения огня», — сказал политик.

Кроме того, глава Финляндии высоко оценил роль США в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее Стубб заявлял, что странам Запада необходимо активизировать усилия по укреплению обороноспособности Украины и давлению на Россию.

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