Президент Финляндии дал оценку разговору Путина и Трампа

Президент Финляндии Стубб назвал разговор Путина и Трампа шагом на пути к миру

Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом 18 марта стал верным шагом на пути к мирному урегулированию украинского кризиса. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Хельсинки.

«Вчерашний телефонный разговор между президентом Трампом и президентом Путиным был шагом в верном направлении, [шагом] в сторону полного и безусловного прекращения огня», — сказал политик.

Кроме того, глава Финляндии высоко оценил роль США в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее Стубб заявлял, что странам Запада необходимо активизировать усилия по укреплению обороноспособности Украины и давлению на Россию.