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15:01, 19 марта 2025Мир

Трампа назвали нетерпеливым по отношению к Украине

FT: Администрация Трампа нетерпелива по отношению к конфликту на Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа проявляет нетерпеливость к урегулированию на Украине, поскольку хочет поскорее уйти от конфликта. Об этом заявил директор программы по Европе, России и Евразии в Центре стратегических и международных исследований Макс Бергманн, его слова приводит The Financial Times (FT).

«Переговоры об окончании войн чрезвычайно сложны и утомительны — они требуют огромного терпения и творческого подхода, чтобы найти относительно приемлемые предложения. Но администрация Трампа выглядит нетерпеливой, когда речь заходит об Украине, и, похоже, просто хочет уйти от конфликта», — отметил эксперт.

28 февраля Трамп в ходе встречи в Белом доме с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что США хотят поскорее урегулировать конфликт на Украине, чтобы заняться «другими делами».

Кроме того, американский экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета в Нью-Йорке профессор Джеффри Сакс указал на то, что у властей США есть еще много других важных дел помимо определения будущего Донецкой и Луганской народных республик.

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