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07:19, 20 марта 2025Спорт

Тренер раскрыл способ узнать свой фитнес-возраст

Тренер Рид предложил сделать 60-секундный тест для определения фитнес-возраста
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Unsplash

Тренер Тайлер Рид раскрыл способ узнать свой фитнес-возраст. Его слова приводит Eat This, Not That.

Рид предложил сделать 60-секундный тест, результаты которого помогут определить состояние организма и оценить необходимость дополнительной физической нагрузки. Для этого подряд по 20 секунд выполняйте отжимания, приседания и планку.

Если вы смогли последовательно отжаться более 15 раз, сделать более 20 приседаний и полную 20-секундную планку, то вы моложе вашего фактического возраста и находитесь в отличной форме. Если вы сделали 10-14 отжиманий, 12-19 приседаний и 15-19 секунд удерживали планку, то ваш фитнес-возраст равен фактическому. В таком случае, по мнению эксперта, могут быть полезны более регулярные занятия.

Менее десяти отжиманий, 12 приседаний и 15 секунд планки говорят о том, что фитнес-возраст больше фактического. Рид посоветовал включить в еженедельный график регулярные силовые тренировки и упражнения на выносливость.

Ранее Рид перечислил фитнес-привычки, которые разрушают суставы после 50 лет. Таковыми он назвал изобилие кардиотренировок с высокой ударной нагрузкой и отсутствие разминки.

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