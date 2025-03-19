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11:17, 19 марта 2025Спорт

Усик получил научную степень доктора философии

Боксер Александр Усик получил научную степень доктора философии
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Andrew Couldridge / Action Images / Reuters

Украинский боксер, абсолютный чемпион мира Александр Усик получил научную степень доктора философии в области права. Об этом сообщает «Украинская правда».

18 марта спортсмен защитил диссертацию в Харьковском национальном университете внутренних дел (ХНУВД). Ученый совет единогласно принял решение о присвоении Усику научной степени.

Получение боксером степени доктора философии раскритиковал украинский теннисист Сергей Стаховский. «Что там у профессуры? Нигде не мозолит? Если кто знает состав ученого совета — объявите, пожалуйста, этих звезд на всю Украину», — написал спортсмен в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Ранее Усик раскрыл сроки завершения карьеры. Он заявил, что ему осталось полтора-два года в боксе.

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